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Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде

В Германии лучше, чем два года назад в Китае
Эльмир Алиев, отдел спорта
16:26 760

В Германии завершились соревнования 32-х Всемирных студенческих игр, которые также называют Всемирной Универсиадой. Сборная Азербайджана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали. Этот результат позволил занять в общекомандном зачете 24-е место.

Мы повторили результат Универсиады-2017 в Тайване. Тогда наша команда также стала 24-й, записав в свой актив 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы.

Лучший результат был зафиксирован в 2019 году в Неаполе, когда с 2 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами мы заняли 18-е место. В 2013 году в Казани с 3 золотыми, 4 серебряными и 7 бронзовыми наградами сборная Азербайджана разместилась на 22-й позиции.

При этом на нынешней Универсиаде наша команда выступила гораздо лучше, чем на предыдущих Играх в китайском Чэнду. Там мы заняли 38-е место, не завоевав ни одного золота - было 3 серебра и 6 бронзовых медалей.

Напомним, на Играх-2025 в Германии два золота и серебро Азербайджану принесла групповая команда по художественной гимнастике (Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде), еще одну серебряную награду завоевал дзюдоист Эльджан Гаджиев (90 кг).

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