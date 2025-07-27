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Эрдоган поддержал решение Макрона

16:32 1093

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном приветствовал решение Франции признать Палестину в качестве независимого государства.

«Президент Эрдоган поздравил президента Франции Макрона с решением признать Палестину в качестве государства», - сообщила администрация турецкого лидера после разговора.

Отмечается, что Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в секторе Газа и в регионе. «Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась и что международное сообщество должно как можно скорее принять меры для срочного решения проблемы. Он отметил, что конфликт между Израилем и Палестиной должен быть прекращен и что прочный мир в регионе возможен на основе решения о двух государствах», - сообщается в релизе.

24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Он также выступил за демилитаризацию движения ХАМАС, обеспечение безопасности и восстановления Газы.

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