«Не президент»: Америка обвиняет Мадуро в руководстве Картелем Солнц

В соцсети X Рубио назвал власти Венесуэлы нелегитимными. По его мнению, Николас Мадуро не является законным президентом.

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве Картелем Солнц, который, по его словам, занимается наркотрафиком.

«Мадуро не президент Венесуэлы, и его режим не законное правительство. Мадуро — глава Картеля Солнц, наркотеррористической организации, которая захватила страну. Ему предъявлены обвинения в распространении наркотиков в Соединенных Штатах», — написал Рубио.

На сайте Госдепартамента было опубликовано заявление относительно муниципальных выборов, которые проходят в Венесуэле. Ведомство обвинило венесуэльские власти в манипуляциях с избирательной системой. «Назначив муниципальные выборы накануне годовщины украденных президентских выборов 28 июля, режим в очередной раз намерен задействовать армию и полицию для подавления воли венесуэльского народа», — говорится в заявлении Госдепартамента.