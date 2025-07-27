Беспрецедентная поставка ударных систем для дронов с ИИ для Украины

Украинские военные уже пользуются дронами с ПО от Auterion, но новые поставки достигнут «беспрецедентных масштабов», заявил Майер: «Мы поставляли тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч».

Американо-немецкая компания Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, до конца года передаст Украине 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта, сообщил Financial Times основатель и генеральный директор компании Лоренц Майер.

Беспилотники оснащены системой Skynode, которая представляет собой мини-компьютер и контроллер полета. На сайте Auterion говорится, что технологии «компьютерного зрения» позволяют противодействовать глушителям GPS, среди других преимуществ системы — возможность управлять роем дронов и полностью автономный полет. По словам Майера, комплекты могут превратить управляемые вручную аппараты в «ударные системы с искусственным интеллектом», которые невозможно подавить. Системы могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км, заявил глава компании.

Комплекты передадут Киеву в рамках контракта Auterion с Пентагоном на сумму $50 млн.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти утвердили план для украинских производителей дронов, согласно которому те должны «выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки». По словам президента, промышленное производство уже началось, над ним будут работать десять компаний, «цена вопроса» — $6 млрд.