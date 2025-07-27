USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Беспрецедентная поставка ударных систем для дронов с ИИ для Украины

17:10 649

Американо-немецкая компания Auterion, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, до конца года передаст Украине 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта, сообщил Financial Times основатель и генеральный директор компании Лоренц Майер.

Украинские военные уже пользуются дронами с ПО от Auterion, но новые поставки достигнут «беспрецедентных масштабов», заявил Майер: «Мы поставляли тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч».

Беспилотники оснащены системой Skynode, которая представляет собой мини-компьютер и контроллер полета. На сайте Auterion говорится, что технологии «компьютерного зрения» позволяют противодействовать глушителям GPS, среди других преимуществ системы — возможность управлять роем дронов и полностью автономный полет. По словам Майера, комплекты могут превратить управляемые вручную аппараты в «ударные системы с искусственным интеллектом», которые невозможно подавить. Системы могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км, заявил глава компании.

Комплекты передадут Киеву в рамках контракта Auterion с Пентагоном на сумму $50 млн.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти утвердили план для украинских производителей дронов, согласно которому те должны «выйти на количество 500–1000 перехватчиков в сутки». По словам президента, промышленное производство уже началось, над ним будут работать десять компаний, «цена вопроса» — $6 млрд.

Израиль предупреждает Хаменеи
Израиль предупреждает Хаменеи
17:39 60
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
16:12 2056
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде В Германии лучше, чем два года назад в Китае
16:26 761
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге видео; обновлено 14:55
14:55 6477
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема; все еще актуально
02:19 8074
Турция во власти аномальной жары и масштабных лесных пожаров
Турция во власти аномальной жары и масштабных лесных пожаров
15:37 1096
На войну индус пойдет без дронов
На войну индус пойдет без дронов новый мир
13:47 3551
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы; все еще актуально
26 июля 2025, 23:11 6016
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался главное на этот час
12:18 7246
Кто взрывает Иран… и убивает генералов?
Кто взрывает Иран… и убивает генералов? главный вопрос
26 июля 2025, 21:03 7055
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета наш спецреп; все еще актуально
05:58 6801

ЭТО ВАЖНО

Израиль предупреждает Хаменеи
Израиль предупреждает Хаменеи
17:39 60
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
16:12 2056
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде В Германии лучше, чем два года назад в Китае
16:26 761
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге видео; обновлено 14:55
14:55 6477
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема; все еще актуально
02:19 8074
Турция во власти аномальной жары и масштабных лесных пожаров
Турция во власти аномальной жары и масштабных лесных пожаров
15:37 1096
На войну индус пойдет без дронов
На войну индус пойдет без дронов новый мир
13:47 3551
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы; все еще актуально
26 июля 2025, 23:11 6016
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался главное на этот час
12:18 7246
Кто взрывает Иран… и убивает генералов?
Кто взрывает Иран… и убивает генералов? главный вопрос
26 июля 2025, 21:03 7055
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета наш спецреп; все еще актуально
05:58 6801
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться