Израиль предупреждает Хаменеи

Послание Каца было обнародовано во время его визита на одну из военно-воздушных баз Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с предупреждением в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив, что любые новые угрозы в адрес Израиля приведут к ответным действиям. Заявления Каца приводят израильские СМИ.

«Я хочу донести четкое послание до диктатора Хаменеи: если вы продолжите угрожать Израилю, наша длинная рука снова доберется до Тегерана и с еще большей силой — и на этот раз лично до вас. Не угрожайте, иначе вам будет причинен вред», — пригрозил глава израильского оборонного ведомства.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее выступил с заявлением, пообещав усиление Ирана несмотря на масштабные удары, нанесенные Израилем по его территории в июне. По словам Хаменеи, гибель высокопоставленных иранских генералов и ученых стала болезненной утратой, однако не ослабила государство. Он обвинил Израиль в «преступном и подлом нападении» и заверил, что Иран продолжит развивать военные и научные технологии с еще большей скоростью.

«Глупый и недальновидный враг не достиг своей цели. Исламская революция станет только сильнее, а ее достижения — масштабнее», — сказал Хаменеи, упомянув имена погибших командующих, а также ученых.