Киев ждет ответа Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Россия вскоре ответит на предложение Украины провести встречу «на самом высоком уровне» до конца августа. Об этом глава украинского государства сказал в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Зеленский рассказал Макрону об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. «Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — сказал Зеленский 27 июля.
Президент Украины отметил, что также во время третьей встречи в Стамбуле удалось договориться о новом обмене пленными.
По его словам, кроме переговоров с Россией обсуждение касалось: потребности в усилении ПВО и поставки дополнительных ракет к системам SAMP/T, Crotale; помощи от Франции в финансировании производства украинских БПЛА всех типов; подготовка дополнительных пилотов на истребителях Mirage; поиск решений для открытия первого переговорного кластера на пути к евроинтеграции «в ближайшее время».
Также президенты говорили о работе антикоррупционных органов в Украине. Зеленский отметил, что «президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них».
Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров информировал, что Украина предложила встречу президентов с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Также стороны договорились о гуманитарном обмене более 1200 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такую встречу будет сложно организовать за 30 дней. По его словам, переговоры на высшем уровне должны поставить точку в завершении войны в Украине, для этого нужна сложная работа.