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Киев ждет ответа Москвы

17:52 982

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Россия вскоре ответит на предложение Украины провести встречу «на самом высоком уровне» до конца августа. Об этом глава украинского государства сказал в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский рассказал Макрону об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. «Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — сказал Зеленский 27 июля.

Президент Украины отметил, что также во время третьей встречи в Стамбуле удалось договориться о новом обмене пленными.

По его словам, кроме переговоров с Россией обсуждение касалось: потребности в усилении ПВО и поставки дополнительных ракет к системам SAMP/T, Crotale; помощи от Франции в финансировании производства украинских БПЛА всех типов; подготовка дополнительных пилотов на истребителях Mirage; поиск решений для открытия первого переговорного кластера на пути к евроинтеграции «в ближайшее время».

Также президенты говорили о работе антикоррупционных органов в Украине. Зеленский отметил, что «президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них».

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров информировал, что Украина предложила встречу президентов с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Также стороны договорились о гуманитарном обмене более 1200 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такую встречу будет сложно организовать за 30 дней. По его словам, переговоры на высшем уровне должны поставить точку в завершении войны в Украине, для этого нужна сложная работа.

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