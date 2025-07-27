В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам

В ночь на 27 июля возле гостиницы в Тбилиси, где проживают российские спортсмены, участвующие в чемпионате мира по фехтованию, прошла акция протеста с участием представителей ряда грузинских неправительственных организаций.

Как сообщают местные СМИ, активисты собрались сначала у Олимпийского дворца, где проходят соревнования, а затем переместились к отелю, в котором размещены российские фехтовальщики.

Участники акции взрывали петарды, скандировали антироссийские лозунги и развернули плакат с надписью: «Сегодня фейерверк, а завтра будут «Грады». Также были зафиксированы случаи порчи символики — в частности, сожжение и растаптывание российского флага.

По данным телекомпании «ТВ Пирвели», протестующие держали флаги Грузии и Украины, а на месте акции дежурили экипажи патрульной полиции для обеспечения порядка.

Организаторы митинга заявили, что выступают против участия российских спортсменов в международных соревнованиях на фоне продолжающейся войны в Украине.