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Крым полыхает

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В Симферопольском районе Крыма вдоль автодороги Евпатория — Симферополь горит 20 гектаров сухостоя, сообщили в «МЧС России по Крыму».

Ситуация усложняется тем, что ветер разносит пламя, а также аномальной жарой. На месте работают более 80 специалистов и 14 единиц техники.

«Крымское МЧС» также сообщило, что у села Партизанское в Симферопольском районе горит сухая растительность на площади 6 га. К тушению уже привлекли вертолет Ми-8.

Также сообщается, что на трассе «Таврида» под Симферополем столкнулись девять машин. ДТП произошло недалеко от села Родниково, где из-за ландшафтного пожара образовалось сильное задымление. В результате аварии одна из машин, Chevrolet Cruze, загорелась. Информации о пострадавших нет.

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