Крым полыхает

В Симферопольском районе Крыма вдоль автодороги Евпатория — Симферополь горит 20 гектаров сухостоя, сообщили в «МЧС России по Крыму».

Ситуация усложняется тем, что ветер разносит пламя, а также аномальной жарой. На месте работают более 80 специалистов и 14 единиц техники.

«Крымское МЧС» также сообщило, что у села Партизанское в Симферопольском районе горит сухая растительность на площади 6 га. К тушению уже привлекли вертолет Ми-8.