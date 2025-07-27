Крым полыхает

В Симферопольском районе Крыма вдоль автодороги Евпатория — Симферополь горит 20 гектаров сухостоя, сообщили в «МЧС России по Крыму».
Крым горит pic.twitter.com/fHfC9eqRf9— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 27, 2025
Ситуация усложняется тем, что ветер разносит пламя, а также аномальной жарой. На месте работают более 80 специалистов и 14 единиц техники.
«Крымское МЧС» также сообщило, что у села Партизанское в Симферопольском районе горит сухая растительность на площади 6 га. К тушению уже привлекли вертолет Ми-8.
Крым горит pic.twitter.com/iODz5nR2W5— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 27, 2025
Также сообщается, что на трассе «Таврида» под Симферополем столкнулись девять машин. ДТП произошло недалеко от села Родниково, где из-за ландшафтного пожара образовалось сильное задымление. В результате аварии одна из машин, Chevrolet Cruze, загорелась. Информации о пострадавших нет.