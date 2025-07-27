Командующий ВСУ: Россия пыталась одновременно уничтожить всех командиров

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) заявил, что россияне на этой неделе пытались убить одновременно всех руководителей этого рода войск.

«Мы оценили вашу попытку грохнуть вчера нас всех одновременно…» — написал он в Facebook, опубликовав фото с совещания с командирами.

По словам Бровди, в совещании участвовали командиры 427-го и 429-го отдельных полков беспилотных сил (ОПБС) с позывными Хасан и Ахиллес, командир третьего батальона 79-й отдельной штурмовой бригады с позывным Земляк, а также командир 20-го ОПБС с позывным Кириллович.

Роберт Бровди (Мадьяр) был назначен командующим Силами беспилотных систем ВСУ в июне 2025 года.