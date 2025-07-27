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Боевики устроили бойню в церкви

18:41 658

На северо-востоке Демократической Республики Конго произошло одно из самых кровавых нападений за последнее время: боевики из группировки «Альянс реки Конго» атаковали католическую церковь в провинции Итури. По данным радиостанции Okapi, в результате нападения погибли более 40 человек.

Трагедия произошла рано утром в воскресенье в населенном пункте Команда. По словам главы местного гражданского общества Диедонне Дурантабо, боевики открыли огонь по прихожанам внутри и снаружи храма, а также сожгли несколько жилых домов и магазинов.

«Более 40 человек были застрелены внутри и снаружи, и мы также обнаружили по меньшей мере три обугленных тела, и несколько домов сгорели», — сообщил Дурантабо.

Представитель армии ДР Конго в провинции Итури, лейтенант Джулес Тгонго, подтвердил факт нападения, но заявил о меньшем числе жертв. «Вооруженные люди с мачете напали на церковь недалеко от Команды, где примерно десять человек были убиты, и несколько магазинов подожжены», — цитирует его агентство AP.

Местные власти и представители ООН пока не предоставили официальных данных о числе погибших. Регион Итури остается одним из наиболее нестабильных в стране, где активно действуют десятки вооруженных группировок.

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