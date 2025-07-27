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Украина ввела санкции против компаний из четырех стран

19:14 122

Украина ввела санкции против почти сотни компаний и физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что компании и граждане иностранных государств, в отношении которых применяются санкции, имеют связь с российским военно-промышленным комплексом. Указ запрещает вести с ними торговые операции, осуществлять транзит ресурсов и другие взаимодействия.

Зеленский объяснил, что введение санкций синхронизируется с 18-м пакетом санкций Европейского союза (ЕС). «Работаем для того, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров», — заявил он.

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