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Европа срочно закупается беспилотниками из Тайваня

19:19 745

Экспорт тайваньских беспилотников в первом полугодии 2025-го вырос почти на 750% (до $11,89 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Focus Taiwan со ссылкой на данные Тайваньского совета по развитию внешней торговли (TAITRA).

Крупнейшим покупателем тайваньских дронов стала Польша — на ее долю пришлось более 54% от общего объема экспорта ($6,48 млн).

В пятерке крупнейших импортеров беспилотников из Тайваня еще две европейские страны: Германия заняла третье место ($1,46 млн, что в 258 раз больше, чем годом раньше), следом за ней идет Чехия с закупками на сумму $1,04 млн.

TAITRA отметила, что страны ЕС на фоне «растущей геополитической напряженности» работают над укреплением обороны и кибербезопасности и «выстраивают «не красную» цепочку поставок, обращаясь к некитайским поставщикам».

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