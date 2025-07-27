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Скончалась мать Национального героя Натика Гасымова

19:27 1105

Скончалась мать Национального героя Азербайджана Натика Гасымова Дурсун Гасымова (1942 г.р.), сообщают местные СМИ.

Похороны Д.Гасымовой состоятся завтра в Гяндже.

Натик Гасымов родился в 1971 году в селе Кичик Гарамурад Кедабекского района Азербайджанской Республики. В связи с нападением вооруженных формирований Армении на суверенные территории Азербайджана в 1991 году добровольно записался в организованный в Агдамском районе батальон «Карабахские ястребы» и принимал участие в защите родины. В марте 1992 года в ходе боев в направлении села Пирлер Ходжалинского района был взят в плен военнослужащими Армении.

Историю Натика Гасымова, который несколько дней в одиночку отбивался от армян в селе Пирлер и попал в плен, запечатлел фотограф Энрико Сарсини. На кадрах итальянского военного фотографа был показан допрос азербайджанского добровольца, в котором участвовал военный преступник, ходжалинский палач Виталий Баласанян.

В июне 2024 года президент Ильхам Алиев присвоил Натику Гасымову звание «Национальный герой Азербайджана» (посмертно). 

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