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Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

19:41 380

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит боевые действия до достижения всех военных целей, включая полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. Об этом он заявил в видеообращении, записанном во время посещения авиабазы ВВС Израиля «Рамон».

«Мы продолжим бороться, мы продолжим действовать, пока не достигнем всех наших военных целей, до полной победы», — заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что одной из ключевых целей является ликвидация ХАМАС: «Мы достигнем своей цели, мы уничтожим ХАМАС».

По словам Нетаньяху, Израиль действует одновременно по двум направлениям — ведет боевые действия и участвует в переговорах, целью которых является освобождение заложников.

«Для достижения этой цели (уничтожения ХАМАС - прим.), а также освобождения заложников мы ведем боевые действия и переговоры», — отметил он.

Глава израильского правительства также прокомментировал ситуацию с гуманитарной помощью в секторе Газа. Он заявил, что Израиль обеспечивает «минимально необходимый уровень гуманитарных поставок», несмотря на обвинения со стороны международных организаций.

«Мы делали это и продолжаем делать, но ООН распространяла ложь об Израиле, утверждая, что мы не позволяем ввозить гуманитарную помощь. Это неправда», — подчеркнул Нетаньяху.

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