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Аракчи рассказал, как Израиль пытался взорвать его

19:52 501

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Израиль планировал покушение на него, заложив бомбу в доме, напротив которого живет министр.

«В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба», — сказал он.

Аракчи также рассказал, что во время его визита в Турцию, где он принимал участие в 51-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (21–22 июня), его сопровождение неоднократно фиксировало израильские беспилотники. В ответ были приняты меры безопасности, включая отключение мобильных телефонов.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе «Эль-Удейд» США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар» и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

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