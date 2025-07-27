В Грузии задержан олимпийский призер и экс-депутат

Сотрудники МВД Грузии задержали призера Олимпийских игр по вольной борьбе, бывшего депутата парламента республики Эльдара (Луку) Куртанидзе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в отношении Куртанидзе возбуждено уголовное дело по статьям «Насилие в семье» и «Неисполнение требований или (и) обязательств, предусмотренных охранным или сдерживающим ордером» Уголовного кодекса Грузии.

27 июля грузинские СМИ распространили видеокадры, на которых, предположительно, зафиксирован инцидент в курортном городе Кобулети. По информации журналистов, Куртанидзе применил физическую силу в отношении своей бывшей жены.

Эльдар Куртанидзе родился в 1972 году. Он является бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте (1996) и Сиднее (2000), а также двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе. В разное время занимал посты в спортивных и политических структурах Грузии.