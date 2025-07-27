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Премьер Британии созвал правительство из отпуска

20:25 385

Премьер Великобритании Кир Стармер созвал правительство из отпуска, чтобы на следующей неделе обсудить вопрос признания Палестины, сообщает Financial Times.

По данным издания, накануне более 200 политиков, в том числе из Лейбористской партии, подписали межпартийное письмо с требованием к Стармеру признать Палестину как государство.

Кир Стармер осудил гуманитарный кризис в Газе, но заявил, что вопрос требует связи с «более широким мирным процессом».

При этом официальные британские лица утверждают, что признание Палестины является вопросом «когда, а не если». Некоторые политики раскритиковали Стармера — они обвинили его в том, что акцент на признании отвлекает от разговора о гуманитарном кризисе в Газе.

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