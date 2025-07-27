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Трамп анонсировал скорую торговую сделку с Китаем

20:40 149

Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше», - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что США и Китай продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на 90 дней на переговорах в Швеции.

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