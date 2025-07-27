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Трагедия в Новханы

20:55 2177

Трагедия произошла на побережье Каспийского моря в районе города Сумгаит. По информации местных СМИ, во время купания в море двое подростков начали тонуть. Один из них с трудом смог выбраться на берег, второй — Али Джаббаров, 2009 года рождения, остался в воде.

На помощь подростку бросился мужчина, находившийся поблизости. Однако спасти подростка ему не удалось: оба — и подросток, и пытавшийся его спасти мужчина — утонули.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило, что информация о происшествии поступила на горячую линию «112». Инцидент произошел в акватории села Новханы Апшеронского района.

К месту были оперативно направлены водолазы и спасатели Государственной службы по управлению маломерными судами и спасению на водах МЧС. Поисково-спасательная операция продолжается.

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