Трагедия в Новханы

Трагедия произошла на побережье Каспийского моря в районе города Сумгаит. По информации местных СМИ, во время купания в море двое подростков начали тонуть. Один из них с трудом смог выбраться на берег, второй — Али Джаббаров, 2009 года рождения, остался в воде.

На помощь подростку бросился мужчина, находившийся поблизости. Однако спасти подростка ему не удалось: оба — и подросток, и пытавшийся его спасти мужчина — утонули.