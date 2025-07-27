Китайский нефтяной гигант запускает добычу в море Бохай

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) объявила о начале добычи на крупном нефтяном месторождении в акватории моря Бохай на этой неделе, что стало важным шагом в освоении шельфовых ресурсов страны, сообщает агентство «Синьхуа».

Месторождение Kenli 10-2 («Кэньли 10-2») расположено в южных водах моря Бохай. Это крупнейшее литологическое месторождение, обнаруженное к настоящему времени в шельфовых районах Китая, с доказанными геологическими запасами более 100 млн тонн.

В рамках первой очереди проекта по освоению «Кэньли 10-2» планируется ввести в эксплуатацию 79 эксплуатационных скважин с ожидаемой максимальной суточной добычей 3 тыс. тонн. Также предполагается реализация второй очереди освоения месторождения.

CNOOC создала сложную технологическую систему разработки залежей, специально разработанную для добычи тяжелой нефти.

«Успешный запуск первой очереди проекта по освоению нефтяного месторождения «Кэньли 10-2» знаменует собой новый этап в разработке сложных морских залежей тяжелой нефти в Китае, — заявил вице-президент CNOOC Янь Хунтао. — Это ключевой шаг к достижению нашей цели по годовой добыче на месторождениях в акватории Бохайского моря в 40 млн тонн в этом году».