Коррупционный скандал в шаолиньском монастыре

Настоятель храма Шаолиня в китайской провинции Хэнань Ши Юнсинь находится под следствием из-за подозрений в незаконном присвоении средств и имущества храма и растратах. Об этом сообщила администрация храма, передает China Daily.

В сообщении также говорится об обвинениях в адрес Ши в том, что он поддерживал «неподобающие отношения» с несколькими женщинами в течение длительного периода времени и стал отцом по меньшей мере одного ребенка. В отношении настоятеля расследование ведут несколько ведомств.

Шаолиньский храм является всемирно известным буддийским святилищем и родиной кунг-фу. Ши Юнсинь (в миру — Лю Инчен) является 30-м настоятелем этого храма. Он родился в 1965 году, в 1981-м стал монахом, а в 1999-м — настоятелем.

Западные СМИ называют Ши «монахом-гендиректором» (у него есть степень MBA по деловому администрированию), поскольку он начал работу по коммерциализации буддизма. Еще будучи монахом, в 1993 году он через суд добился, чтобы один из китайских производителей колбасы перестал использовать название монастыря в марках своей продукции.

В конце 1990-х, став главой монашеской общины, Ши учредил «Шаолиньскую торгово-промышленную компанию». Его действия вызвали смешанную реакцию, поскольку это стало первым случаем, когда буддийские монастыри регистрировали права на интеллектуальную собственность. Китайские регуляторы одобрили заявку на регистрацию фирмы только в 2008 году, после чего она за несколько лет зарегистрировала более 200 товарных знаков, связанных с историей монастыря, буддизмом и боевыми искусствами.

Под началом Ши у Шаолиньского храма появился ряд дочерних компаний, контролирующих туристическую отрасль в регионе. Также под управлением Шаолиня находятся благотворительные фонды, предприятия в области единоборств, издательство, киностудия и т.д.

South China Morning Post напоминает, что «монаха-гендиректора» уже подозревали в мошенничестве и нарушении обета целомудрия десять лет назад. В июле 2015 года бывший ученик обвинил Ши в растрате денежных средств и наличии нескольких внебрачных детей. Однако в 2016 году обвинения были сняты после проведения расследования в провинции.