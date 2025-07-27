USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Коррупционный скандал в шаолиньском монастыре

21:25 862

Настоятель храма Шаолиня в китайской провинции Хэнань Ши Юнсинь находится под следствием из-за подозрений в незаконном присвоении средств и имущества храма и растратах. Об этом сообщила администрация храма, передает China Daily.

В сообщении также говорится об обвинениях в адрес Ши в том, что он поддерживал «неподобающие отношения» с несколькими женщинами в течение длительного периода времени и стал отцом по меньшей мере одного ребенка. В отношении настоятеля расследование ведут несколько ведомств.

Шаолиньский храм является всемирно известным буддийским святилищем и родиной кунг-фу. Ши Юнсинь (в миру — Лю Инчен) является 30-м настоятелем этого храма. Он родился в 1965 году, в 1981-м стал монахом, а в 1999-м — настоятелем.

Западные СМИ называют Ши «монахом-гендиректором» (у него есть степень MBA по деловому администрированию), поскольку он начал работу по коммерциализации буддизма. Еще будучи монахом, в 1993 году он через суд добился, чтобы один из китайских производителей колбасы перестал использовать название монастыря в марках своей продукции.

В конце 1990-х, став главой монашеской общины, Ши учредил «Шаолиньскую торгово-промышленную компанию». Его действия вызвали смешанную реакцию, поскольку это стало первым случаем, когда буддийские монастыри регистрировали права на интеллектуальную собственность. Китайские регуляторы одобрили заявку на регистрацию фирмы только в 2008 году, после чего она за несколько лет зарегистрировала более 200 товарных знаков, связанных с историей монастыря, буддизмом и боевыми искусствами.

Под началом Ши у Шаолиньского храма появился ряд дочерних компаний, контролирующих туристическую отрасль в регионе. Также под управлением Шаолиня находятся благотворительные фонды, предприятия в области единоборств, издательство, киностудия и т.д.

South China Morning Post напоминает, что «монаха-гендиректора» уже подозревали в мошенничестве и нарушении обета целомудрия десять лет назад. В июле 2015 года бывший ученик обвинил Ши в растрате денежных средств и наличии нескольких внебрачных детей. Однако в 2016 году обвинения были сняты после проведения расследования в провинции.

Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые
Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые фото
22:24 145
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль наш обзор
17:33 6256
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался все еще актуально
12:18 9515
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение обновлено 21:06
21:06 7855
Крым полыхает
Крым полыхает видео
18:27 5132
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам видео
18:14 4224
Израиль предупреждает Хаменеи
Израиль предупреждает Хаменеи
17:39 3170
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
16:12 5005
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде В Германии лучше, чем два года назад в Китае
16:26 1726
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге видео; обновлено 14:55
14:55 9736
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема; все еще актуально
02:19 8745

ЭТО ВАЖНО

Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые
Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые фото
22:24 145
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль наш обзор
17:33 6256
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался все еще актуально
12:18 9515
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение обновлено 21:06
21:06 7855
Крым полыхает
Крым полыхает видео
18:27 5132
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам видео
18:14 4224
Израиль предупреждает Хаменеи
Израиль предупреждает Хаменеи
17:39 3170
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
16:12 5005
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде
Азербайджан занял 24-е место на Всемирной Универсиаде В Германии лучше, чем два года назад в Китае
16:26 1726
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге
Украинские беспилотники преследуют Путина в Петербурге видео; обновлено 14:55
14:55 9736
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема; все еще актуально
02:19 8745
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться