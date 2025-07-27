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США и ЕС договорились

обновлено 21:55
21:55 1065

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении торговой сделки между Соединенными Штатами и Европейским союзом. По его словам, страны ЕС согласились открыть свои рынки для американских товаров с нулевой ставкой пошлин.

Кроме того, ЕС обязался закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов, что станет значительным вкладом в двусторонние экономические отношения.

Также, по словам Трампа, Европа намерена приобрести большое количество американской военной техники, что укрепит оборонное сотрудничество между сторонами.

*** 21:36

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать 15-процентную ставку пошлин для Евросоюза, несмотря на продолжающиеся торговые переговоры. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

«Лучше — это значит ниже? Нет», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном снижении тарифов.

Американский лидер также прокомментировал перспективы заключения торгового соглашения между США и ЕС, оценив их как «50 на 50».

«Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но шансы, по моему мнению, — 50 на 50», — отметил президент США.

Глава Еврокомиссии, в свою очередь, согласилась с этой оценкой, заявив, что «действительно, речь идет о восстановлении равновесия» в торговых отношениях между сторонами.

«У нас профицит, у Соединенных Штатов — дефицит, и мы должны его сбалансировать. У нас отличные торговые отношения, это огромный объем торговли. Мы сделаем ее более устойчивой», — подчеркнула фон дер Ляйен во время совместного выступления с Трампом перед началом переговоров.

Главной целью встречи стало обсуждение возможности заключения новой торговой сделки, которая позволила бы избежать введения блокирующих пошлин на экспорт европейских товаров в США.

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