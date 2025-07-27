США и ЕС договорились

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении торговой сделки между Соединенными Штатами и Европейским союзом. По его словам, страны ЕС согласились открыть свои рынки для американских товаров с нулевой ставкой пошлин. Кроме того, ЕС обязался закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов, что станет значительным вкладом в двусторонние экономические отношения. Также, по словам Трампа, Европа намерена приобрести большое количество американской военной техники, что укрепит оборонное сотрудничество между сторонами.

*** 21:36 Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать 15-процентную ставку пошлин для Евросоюза, несмотря на продолжающиеся торговые переговоры. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.