США и ЕС договорились

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении торговой сделки между Соединенными Штатами и Европейским союзом. По его словам, страны ЕС согласились открыть свои рынки для американских товаров с нулевой ставкой пошлин.
Кроме того, ЕС обязался закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов, что станет значительным вкладом в двусторонние экономические отношения.
Также, по словам Трампа, Европа намерена приобрести большое количество американской военной техники, что укрепит оборонное сотрудничество между сторонами.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снижать 15-процентную ставку пошлин для Евросоюза, несмотря на продолжающиеся торговые переговоры. Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.
«Лучше — это значит ниже? Нет», — ответил Трамп на вопрос журналистов о возможном снижении тарифов.
Американский лидер также прокомментировал перспективы заключения торгового соглашения между США и ЕС, оценив их как «50 на 50».
«Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но шансы, по моему мнению, — 50 на 50», — отметил президент США.
Глава Еврокомиссии, в свою очередь, согласилась с этой оценкой, заявив, что «действительно, речь идет о восстановлении равновесия» в торговых отношениях между сторонами.
«У нас профицит, у Соединенных Штатов — дефицит, и мы должны его сбалансировать. У нас отличные торговые отношения, это огромный объем торговли. Мы сделаем ее более устойчивой», — подчеркнула фон дер Ляйен во время совместного выступления с Трампом перед началом переговоров.
Главной целью встречи стало обсуждение возможности заключения новой торговой сделки, которая позволила бы избежать введения блокирующих пошлин на экспорт европейских товаров в США.