Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 27 июля, российские войска нанесли удар беспилотником по автобусу с гражданскими в Юнаковской общине Сумской области Украины, сообщила областная военная администрация.

По словам председателя администрации Олега Григорова, инцидент произошел около 16:30 в районе села Иволжанское. В результате атаки погибли минимум три человека, еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

«Предварительно погибли три человека. Еще пятеро ранены, им оказывается медицинская помощь. Пострадавших и остальных пассажиров вывезли на безопасную территорию», — сообщил Григоров.

Позже глава области уточнил, что погибшие — жительницы Юнаковской общины, которые были эвакуированы в Сумы, но периодически возвращались к своим домам в приграничных районах. «Количество раненых возросло до 19 человек, одна из женщин находится в крайне тяжелом состоянии и проходит операцию», — добавил он.

Всего в автобусе находились 39 пассажиров.