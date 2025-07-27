Поезд сошел с рельсов в Германии: погибли пассажиры

В Германии в районе Биберах (относится к федеральной земле Баден-Вюртемберг) с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сообщает издание Bild, ссылаясь на информацию, полученную от полиции Штутгарта.

По данным издания, на момент аварии в поезде находилось около 100 пассажиров. Первоначально сообщалось, что ранены как минимум несколько человек. Позднее стало известно о нескольких погибших.

«В диспетчерской службе Ройтлингена (земля Баден-Вюртемберг) сообщили о так называемом массовом инциденте. Ожидается, что медицинская помощь потребуется большому количеству пострадавших», — уточняет издание.

Повреждения получил и сам поезд. Как стало известно Bild, в результате аварии часть состава опрокинулась на бок и завалилась на насыпь. Серьезно деформирована крыша одного из вагонов.

Спасатели уже прибыли на место происшествия и сейчас заняты осмотром вагонов и оценкой ситуации. На место происшествия также выехали сотрудники полиции, а также другие экстренные службы.