USD 1.7000
EUR 1.9969
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом
Новость дня
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом

Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка

10:47 1477

Волчанка — это аутоиммунное ревматологическое заболевание, при котором иммунная система вместо того, чтобы защищать организм, внезапно начинает атаковать собственные ткани и органы. Если болезнь не будет выявлена вовремя, она может представлять серьезную угрозу для жизни. С таким предупреждением выступила доктор Наргиз Гусейнова.

– Волчанка известна медицине уже много лет. Хотя раньше это заболевание считалось смертельным и тяжелым, благодаря развитию медицинской науки и применению новых препаратов в последние годы стало возможно предотвращать тяжелые осложнения. Конечно, очень важно поставить диагноз на ранней стадии.

– Каковы ранние признаки этого заболевания?

– Слабость, утомляемость, выпадение волос (как у мужчин, так и у женщин, особенно в области лба и висков — истончение или очаговая алопеция), сыпь на лице (иногда в форме бабочки), боли в мышцах и суставах, субфебрильная температура, аллергические реакции на солнечный свет (особенно летом), побеление и посинение пальцев на холоде, наличие белка в моче, серьезные изменения в анализах крови, скопление жидкости в сердце и легких, язвы на коже или в полости рта без видимой причины и многое другое.

– Обязательно ли наличие всех этих симптомов для постановки диагноза?

– Конечно, нет. Иногда даже один единственный симптом может иметь важное значение для ранней диагностики заболевания.

– Есть ли гендерные различия при этом заболевании?

– Согласно статистике, женщины болеют значительно чаще, чем мужчины. Однако если заболевание выявляется у мужчин, оно, как правило, протекает тяжелее.

– В какой возрастной категории вероятность заболевания выше?

– Хотя медицинские данные указывают в первую очередь на молодых людей, заболевание может проявляться и в других возрастных группах (у детей и людей среднего возраста).

– Вы упомянули, что заболевание чаще всего выявляется у молодых женщин. Может ли оно повлиять на возможность иметь детей?

– Да. Некоторые молодые женщины узнают о заболевании, уже создав семью и планируя беременность. При наличии волчанки, особенно в сочетании с антифосфолипидным синдромом, риск во время беременности существенно возрастает.

Повышаются риски: повторных выкидышей (2 и более до 12-й недели), нарушений сердечного ритма у плода, тромбозов, повышенного давления у матери, белка в моче, мертворождения. Иногда заболевание может привести даже к бесплодию.

– Что бы вы посоветовали молодым людям?

– Если у вас наблюдается хотя бы один из перечисленных симптомов, не раздумывайте — обязательно обратитесь к профильному специалисту. Иногда жалобы, которые кажутся незначительными, могут быть признаками серьезного заболевания. Не забывайте: ранняя диагностика спасает жизни!

Брызги крови на камнях
Брызги крови на камнях война миров
27 июля 2025, 23:49 6184
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
11:46 586
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика
02:46 3798
Паралич самого крупного проекта
Паралич самого крупного проекта Маленький принц
27 июля 2025, 20:23 10194
ХАМАС разгневан на Египет
ХАМАС разгневан на Египет обновлено 11:52
11:52 559
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
10:46 1923
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
10:47 1478
Азербайджан начал поставки газа в Украину
Азербайджан начал поставки газа в Украину
10:39 1349
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
10:34 1806
Русские продвигаются в Украине
Русские продвигаются в Украине обновлено 10:36
10:36 1520
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту
02:07 7214

ЭТО ВАЖНО

Брызги крови на камнях
Брызги крови на камнях война миров
27 июля 2025, 23:49 6184
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
11:46 586
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика
02:46 3798
Паралич самого крупного проекта
Паралич самого крупного проекта Маленький принц
27 июля 2025, 20:23 10194
ХАМАС разгневан на Египет
ХАМАС разгневан на Египет обновлено 11:52
11:52 559
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
10:46 1923
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
10:47 1478
Азербайджан начал поставки газа в Украину
Азербайджан начал поставки газа в Украину
10:39 1349
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
10:34 1806
Русские продвигаются в Украине
Русские продвигаются в Украине обновлено 10:36
10:36 1520
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту
02:07 7214
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться