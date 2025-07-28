Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка

Волчанка — это аутоиммунное ревматологическое заболевание, при котором иммунная система вместо того, чтобы защищать организм, внезапно начинает атаковать собственные ткани и органы. Если болезнь не будет выявлена вовремя, она может представлять серьезную угрозу для жизни. С таким предупреждением выступила доктор Наргиз Гусейнова.
– Волчанка известна медицине уже много лет. Хотя раньше это заболевание считалось смертельным и тяжелым, благодаря развитию медицинской науки и применению новых препаратов в последние годы стало возможно предотвращать тяжелые осложнения. Конечно, очень важно поставить диагноз на ранней стадии.
– Каковы ранние признаки этого заболевания?
– Слабость, утомляемость, выпадение волос (как у мужчин, так и у женщин, особенно в области лба и висков — истончение или очаговая алопеция), сыпь на лице (иногда в форме бабочки), боли в мышцах и суставах, субфебрильная температура, аллергические реакции на солнечный свет (особенно летом), побеление и посинение пальцев на холоде, наличие белка в моче, серьезные изменения в анализах крови, скопление жидкости в сердце и легких, язвы на коже или в полости рта без видимой причины и многое другое.
– Обязательно ли наличие всех этих симптомов для постановки диагноза?
– Конечно, нет. Иногда даже один единственный симптом может иметь важное значение для ранней диагностики заболевания.
– Есть ли гендерные различия при этом заболевании?
– Согласно статистике, женщины болеют значительно чаще, чем мужчины. Однако если заболевание выявляется у мужчин, оно, как правило, протекает тяжелее.
– В какой возрастной категории вероятность заболевания выше?
– Хотя медицинские данные указывают в первую очередь на молодых людей, заболевание может проявляться и в других возрастных группах (у детей и людей среднего возраста).
– Вы упомянули, что заболевание чаще всего выявляется у молодых женщин. Может ли оно повлиять на возможность иметь детей?
– Да. Некоторые молодые женщины узнают о заболевании, уже создав семью и планируя беременность. При наличии волчанки, особенно в сочетании с антифосфолипидным синдромом, риск во время беременности существенно возрастает.
Повышаются риски: повторных выкидышей (2 и более до 12-й недели), нарушений сердечного ритма у плода, тромбозов, повышенного давления у матери, белка в моче, мертворождения. Иногда заболевание может привести даже к бесплодию.
– Что бы вы посоветовали молодым людям?
– Если у вас наблюдается хотя бы один из перечисленных симптомов, не раздумывайте — обязательно обратитесь к профильному специалисту. Иногда жалобы, которые кажутся незначительными, могут быть признаками серьезного заболевания. Не забывайте: ранняя диагностика спасает жизни!