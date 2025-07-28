Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка

Волчанка — это аутоиммунное ревматологическое заболевание, при котором иммунная система вместо того, чтобы защищать организм, внезапно начинает атаковать собственные ткани и органы. Если болезнь не будет выявлена вовремя, она может представлять серьезную угрозу для жизни. С таким предупреждением выступила доктор Наргиз Гусейнова. – Волчанка известна медицине уже много лет. Хотя раньше это заболевание считалось смертельным и тяжелым, благодаря развитию медицинской науки и применению новых препаратов в последние годы стало возможно предотвращать тяжелые осложнения. Конечно, очень важно поставить диагноз на ранней стадии.

– Каковы ранние признаки этого заболевания? – Слабость, утомляемость, выпадение волос (как у мужчин, так и у женщин, особенно в области лба и висков — истончение или очаговая алопеция), сыпь на лице (иногда в форме бабочки), боли в мышцах и суставах, субфебрильная температура, аллергические реакции на солнечный свет (особенно летом), побеление и посинение пальцев на холоде, наличие белка в моче, серьезные изменения в анализах крови, скопление жидкости в сердце и легких, язвы на коже или в полости рта без видимой причины и многое другое. – Обязательно ли наличие всех этих симптомов для постановки диагноза? – Конечно, нет. Иногда даже один единственный симптом может иметь важное значение для ранней диагностики заболевания. – Есть ли гендерные различия при этом заболевании? – Согласно статистике, женщины болеют значительно чаще, чем мужчины. Однако если заболевание выявляется у мужчин, оно, как правило, протекает тяжелее. – В какой возрастной категории вероятность заболевания выше? – Хотя медицинские данные указывают в первую очередь на молодых людей, заболевание может проявляться и в других возрастных группах (у детей и людей среднего возраста).