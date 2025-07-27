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Турция показала замаскированную ракетную систему

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27 июля 2025, 22:56 1116

На международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле турецкая компания Roketsan продемонстрировала систему запуска ракет, которая выглядит как обычный грузовой контейнер.

Roketsan показала свою разработку на выставочной площадке, расположенной на территории аэропорта имени Ататюрка. Внутри стандартного грузового контейнера длиной шесть или двенадцать метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca, которые имеют дальность до 300 километров. В контейнере также размещен пункт управления запуском.

Благодаря такому «камуфляжу» будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной.

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