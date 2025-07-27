USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Атака дронов на Ленобласть: есть жертвы

27 июля 2025, 23:11 915

Один человек погиб и еще трое пострадали в Ленинградской области (окружает Санкт-Петербург, не включая его) в результате «беспрецедентной атаки БПЛА на промышленные и военные объекты», сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Дрозденко пишет, что сбиты все дроны, их было 51. Какие именно места в области были атакованы, губернатор не уточняет, лишь пишет, что «в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО [Ленинградского военного округа] и Ленинградской военно-морской базы».

Ленинградская военно-морская база — это совокупность множества объектов ВМФ в Санкт-Петербурге и Ленобласти, включает в себя Кронштадт, но не ограничивается им.

Ранее власти области сообщали, что вследствие атаки дронов пострадала одна женщина. Дрозденко пишет, что мужчина погиб в пожаре «из-за обломков БПЛА», еще двое молодых людей получили ушибы и порезы от осколков.

27 июля президент России Владимир Путин находился с рабочим визитом в Петербурге. Он посетил Адмиралтейство, где поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота. Также поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович» в Кронштадте, который принимал участие в отражении утренней атаки дронов.

Паралич самого крупного проекта
Паралич самого крупного проекта Маленький принц
27 июля 2025, 20:23 5297
На войну индус пойдет без дронов
На войну индус пойдет без дронов новый мир
27 июля 2025, 13:47 5142
Глава ЕК назвала Трампа жестким переговорщиком
Глава ЕК назвала Трампа жестким переговорщиком видео; обновлено 23:28
27 июля 2025, 23:28 2435
Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые
Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые фото
27 июля 2025, 22:24 1995
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль наш обзор
27 июля 2025, 17:33 7425
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался все еще актуально
27 июля 2025, 12:18 10133
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение обновлено 21:06
27 июля 2025, 21:06 8744
Крым полыхает
Крым полыхает видео
27 июля 2025, 18:27 6269
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам видео
27 июля 2025, 18:14 5083
Израиль предупреждает Хаменеи
Израиль предупреждает Хаменеи
27 июля 2025, 17:39 3607
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
27 июля 2025, 16:12 5622

ЭТО ВАЖНО

Паралич самого крупного проекта
Паралич самого крупного проекта Маленький принц
27 июля 2025, 20:23 5297
На войну индус пойдет без дронов
На войну индус пойдет без дронов новый мир
27 июля 2025, 13:47 5142
Глава ЕК назвала Трампа жестким переговорщиком
Глава ЕК назвала Трампа жестким переговорщиком видео; обновлено 23:28
27 июля 2025, 23:28 2435
Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые
Россия ударила по автобусу с людьми: есть погибшие и раненые фото
27 июля 2025, 22:24 1995
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль
План раскрыт: секретное оружие Ирана, способное парализовать Израиль наш обзор
27 июля 2025, 17:33 7425
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался все еще актуально
27 июля 2025, 12:18 10133
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение
Тяжелые бои на фронте: Россия пытается взять Покровск в полуокружение обновлено 21:06
27 июля 2025, 21:06 8744
Крым полыхает
Крым полыхает видео
27 июля 2025, 18:27 6269
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам
В Тбилиси объявили «войну» российским спортсменам видео
27 июля 2025, 18:14 5083
Израиль предупреждает Хаменеи
Израиль предупреждает Хаменеи
27 июля 2025, 17:39 3607
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна
27 июля 2025, 16:12 5622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться