Атака дронов на Ленобласть: есть жертвы

Один человек погиб и еще трое пострадали в Ленинградской области (окружает Санкт-Петербург, не включая его) в результате «беспрецедентной атаки БПЛА на промышленные и военные объекты», сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Дрозденко пишет, что сбиты все дроны, их было 51. Какие именно места в области были атакованы, губернатор не уточняет, лишь пишет, что «в отражении атаки участвовали средства ПВО, силы ЛенВО [Ленинградского военного округа] и Ленинградской военно-морской базы».

Ленинградская военно-морская база — это совокупность множества объектов ВМФ в Санкт-Петербурге и Ленобласти, включает в себя Кронштадт, но не ограничивается им.

Ранее власти области сообщали, что вследствие атаки дронов пострадала одна женщина. Дрозденко пишет, что мужчина погиб в пожаре «из-за обломков БПЛА», еще двое молодых людей получили ушибы и порезы от осколков.

27 июля президент России Владимир Путин находился с рабочим визитом в Петербурге. Он посетил Адмиралтейство, где поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота. Также поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович» в Кронштадте, который принимал участие в отражении утренней атаки дронов.