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Лукашенко дал интервью американцам

27 июля 2025, 23:22 539

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ, его публикация запланирована не раньше августа. Об этом сообщили в выпуске новостей телеканала «Беларусь-1».

Ранее агентство БелТА информировало, что Лукашенко дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий. Название СМИ, а также имя интервьюера пока не раскрываются — такова была просьба самого СМИ, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.

Согласно данным телеканала «Первый информационный», публикация интервью ожидается не раньше августа. По сведениям близкого к пресс-службе президента Telegram-канала «Пул Первого», в числе основных тем интервью: мирный процесс между Россией и Украиной; белорусско-американские переговоры; политика многовекторности Беларуси; специальная военная операция; учения «Запад 2025»; ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», а также будет ли новый президентский срок Лукашенко и какого человека глава государства видит после себя.

Как сообщила ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, Лукашенко общался с журналистом более 2,5 часа. «Это в формате классического, скажем так, интервью. Далее разговор продолжился в формате off the record. То есть в общей сложности это была трёхчасовая предельно откровенная беседа. И откровенная, и содержательная», — приводит её слова агентство БелТА.

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