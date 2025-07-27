Израиль вызвал на ковер французского дипломата

Министерство иностранных дел Израиля вызвало временного поверенного в делах Франции для официального разговора в связи с решением Парижа признать государственность Палестины. Об этом сообщили в пресс-службе израильского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, встреча прошла в Иерусалиме по поручению министра иностранных дел Гидеона Саара. С израильской стороны во встрече участвовал генеральный директор ведомства Эден Бар-Таль.

Бар-Таль заявил, что действия Франции нанесли «удар по Израилю в самый трудный момент» и, по его мнению, подорвали усилия по достижению прекращения огня, освобождению заложников и возможным политическим договоренностям.

В заявлении также подчеркнуто, что Париж проявил «необоснованную самоуверенность», утверждая, что лучше понимает, как обеспечить безопасность Израиля, чем избранное правительство страны.

Израильская сторона также выразила сомнение в прочности аргументов, которыми Франция объяснила свое решение. В частности, ссылка на письмо председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу-Мазена) была названа «лицемерной», а заявленные Парижем условия признания — «практически рассыпавшимися за считаные недели».