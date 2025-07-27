В 1977 году Крис Маркер, гигант мирового документального кино, завершает свой четырехчасовой фильм «Цвет воздуха: красный» — хронику борьбы народов против «священного союза богачей». В нем отражено десятилетие бунтов и восстаний - Париж, Чили, Вьетнам, Ангола… Тогда прилагательное «красный» означало веру, идеологию, мечту о мире без угнетателей. Словом, красный — как знамя свободы.

Но прошло время, Маркер умер, но его фильм живет как памятник утопиям XX века. И сегодня цвет воздуха вновь красный. Только теперь это не знамя, а брызги крови на камнях. Это багровые реки страданий, в которых утонули мечты и идеалы.

Никто больше не помнит призыв Че Гевары: «Один Вьетнам, два Вьетнама, много Вьетнамов». Тогда народы воевали против империй, сегодня они убивают друг друга за карты, нарисованные французскими колонизаторами. За руины храмов, не нужные даже истинно верующим.

Сегодня они воюют за фантомы прошлого.