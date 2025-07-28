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ХАМАС: переговоры с Израилем бессмысленны

обновлено 00:33
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Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что дальнейшие переговоры по соглашению о прекращении огня с Израилем бессмысленны в условиях блокады анклава. С такими словами он выступил в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения, выдвинув предложение открыть контрольно-пропускные пункты и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

«Нет смысла продолжать переговоры в условиях блокады, геноцида и голода наших детей, женщин и народа в секторе Газа. Незамедлительная поставка продовольствия и медикаментов нашему народу является серьезным и истинным подтверждением целесообразности дальнейших переговоров», — сказал аль-Хайя.

При этом лидер ХАМАС в анклаве выступил с критикой доставляемой населению сектора Газа помощи с воздуха, подчеркнув, что объемы «пяти воздушных поставок приравниваются к небольшому грузовику». «Реальным шагом является открытие погранпереходов», — подчеркнул аль-Хайя.

*** 23:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен будет принять решение о дальнейших действиях в секторе Газа.

Об этом он сказал в воскресенье, 27 июля, после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на своем гольф-курорте в Тернберри, в Шотландии.

Трамп добавил, что не знает, что произойдет дальше, после того как Израиль выйдет из переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.

«Они (ХАМАС) не хотят их возвращать, и поэтому Израилю придется принять решение», — заявил Дональд Трамп журналистам, добавив, что ХАМАС «неожиданно ужесточил» свою позицию на переговорах.

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