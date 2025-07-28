ХАМАС: переговоры с Израилем бессмысленны

Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что дальнейшие переговоры по соглашению о прекращении огня с Израилем бессмысленны в условиях блокады анклава. С такими словами он выступил в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале движения, выдвинув предложение открыть контрольно-пропускные пункты и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

«Нет смысла продолжать переговоры в условиях блокады, геноцида и голода наших детей, женщин и народа в секторе Газа. Незамедлительная поставка продовольствия и медикаментов нашему народу является серьезным и истинным подтверждением целесообразности дальнейших переговоров», — сказал аль-Хайя.

При этом лидер ХАМАС в анклаве выступил с критикой доставляемой населению сектора Газа помощи с воздуха, подчеркнув, что объемы «пяти воздушных поставок приравниваются к небольшому грузовику». «Реальным шагом является открытие погранпереходов», — подчеркнул аль-Хайя.