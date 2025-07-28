Протесты в Киеве не утихают

В центре Киева у Национального академического драматического театра имени Ивана Франка уже шестой день подряд проходят акции протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Закон ранее был принят Верховной радой и подписан президентом Владимиром Зеленским.

Несмотря на то что 24 июля президент подал в парламент новый законопроект, восстанавливающий полномочия антикоррупционных органов, протесты не утихают — акции проходят не только в столице, но и в других городах Украины.

Каждый вечер около 21:00 возле театра собираются активисты, многие приходят с плакатами, другие выбирают лозунги прямо на месте. Список требований участников протестов расширился: теперь они также призывают к срочному назначению руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) и началу глубокой реформы таможенной службы.

Участники акций надеются, что 31 июля народные депутаты поддержат инициативу президента и проголосуют за законопроект, который вернет НАБУ и САП прежние полномочия.