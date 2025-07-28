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Турция побеждает инфляцию

00:58 428

Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявил министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

«В целом мы в этом году снизим инфляцию до уровня ниже 30%. В следующем году мы с легкостью ее снизим до уровня ниже 20%, для 2026 года наш потолок — это 18%, а для текущего — 29%. Будем удерживать инфляцию в пределах прогноза», — заявил Шимшек телеканалу Kanal 7.

По словам министра, власти ожидали, что продуктовая инфляция в июне будет ниже 30%, но из-за обрушившихся весной на ряд районов Турции заморозков и летней засухи она оказалась на уровне 30,2%.

Говоря о высоких ценах на недвижимость в Турции, министр отметил, что власти планируют решать вопрос через увеличение предложения на рынке, а не воздействуя на цены.

Шимшек добавил, что его ведомство активно использует искусственный интеллект для выявления тех, кто уклоняется от налогов.

Центральный банк Турции в четверг снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.

Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Инфляция в Турции в июне составила 1,37% и в годовом исчислении снизилась до 35,05%.

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