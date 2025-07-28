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Британия обещает защитить Тайвань от Китая

01:11 188

Великобритания и Австралия будут вместе защищать Тайвань в случае нападения Китая на остров. Об этом заявил газете Telegraph британский министр обороны Джон Хили в ходе визита в Австралию.

Журналисты спросили, как Лондон поможет Тайваню в случае агрессии Китая.

«Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе», — сказал Хили.

По его словам, британская и австралийская армии проводят совместные учения, чтобы быть «сдерживающей силой».

При этом министр отметил, что Лондон предпочел бы дипломатический путь разрешения споров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Британия признать Тайвань независимым государством и установить с ним официальные отношения, Хили сказал, что в настоящее время Лондон «не рассматривает изменение курса относительно Тайваня».

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