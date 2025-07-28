Зеленский и Ермак на пирамиде коррупции?

Владимир Зеленский пытается минимизировать имиджевый ущерб, который возник в отношениях с Евросоюзом после принятия закона о ликвидации независимости антикоррупционных структур в Украине (Национального антикоррупционного бюро – НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры – САП). Спешно, спустя всего два дня после принятия скандального закона, вызвавшего впервые с начала войны массовые протесты в самой Украине, в Верховную раду был внесен законопроект, который практически полностью дезавуирует тот, который вызвал недовольство части украинского общества, а также европейских политиков. В ходе своих контактов с европейскими лидерами украинский президент теперь пытается доказать, что все возвращается к прежнему состоянию. Удается ли ему полностью исправить свою ошибку? Законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ, будет принят «безотлагательно» на следующей неделе, доложил Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Не менее важной была постановка им вопроса о заморозке европейской помощи Украине (в размере 1,5 млрд евро) в рамках программы Ukraine Facility.

Приостановку связывали ошибочно как раз с принятием закона о ликвидации независимости НАБУ, однако это не так. Решение европейцев было принято еще до стремительного принятия данного закона Верховной радой и было связано с тем, что из 16 условий предоставления помощи в рамках этой программы Украина не смогла выполнить 3, включая назначение судей в специализированный антикоррупционный суд (их не могут назначить уже давно). Теперь же Зеленский рассказал главе Еврокомиссии, что он уже подписал требуемые Европой законы, чтобы возобновить получение денег. Тем не менее на Западе продолжают критиковать украинского лидера «за отход от принципов демократии». Например, британская Financial Times вообще написала, что «Зеленский пал с демократического пьедестала». И хотя под давлением протестов и критики со стороны Европы он пошел на попятную, «ущерб его репутации в Украине и за ее пределами уже был нанесен». Тем более что «антикоррупционные активисты считают, что настоящей причиной стало то, что следователи подобрались слишком близко к окружению президента», - озвучивает газета распространенную версию. В связи с распространением подобных публикаций, в том числе на Западе уже появилась версия о том, что этот Запад готовится Зеленского «слить», заменив на более сговорчивого лидера, который согласится прекратить войну на условиях близких к российским. Однако такая постановка вопроса выглядит все же в нынешней ситуации большим преувеличением. Хотя тема борьбы с коррупцией в Украине на Западе и имеет определенный резонанс среди части политиков, все же главная роль, которая отводится Украине и Зеленскому во главе нее на текущий момент, совсем другая. Она состоит в том, чтобы продолжать сопротивление российской армии, оттягивая, как считают в Европе, становящийся все более неизбежным военное столкновение с Россией уже самой Европы.

И поскольку эта роль преобладающая, то борьба с коррупцией, точнее неудача в борьбе с коррупцией считается пока что вполне приемлемым сопутствующим ущербом. Ни на какие существенные санкции, в том числе на значительное сокращение военной и финансовой помощи Украине ни Европа, ни Запад в целом все равно бы не пошли бы, даже если бы Зеленский не откатил обратно ситуацию вокруг НАБУ. Поскольку в понимании западных политиков это означало бы в числе прочего вручить победу в руки Путина. Что политически неприемлемо. И на некоем воображаемом пьедестале для Запада Зеленский стоял вовсе не потому, что он якобы защищает демократию. Поскольку очевидные нарушения демократических норм, проявившиеся в том числе в борьбе с неподконтрольной ему прессой и подавлении оппозиции, имелись в Украине еще до начала военного конфликта. Зеленский оказался на пьедестале прежде всего потому, что в начале военного конфликта он не сбежал в первые же дни и недели, а возглавил сопротивление. И с тех пор он с этой задачей вполне справляется. И пока он с ней справляется, для западных союзников он будет в значительной мере неприкосновенным. И только если его позиции пошатнутся внутри самой Украины, в том числе в результате внутренних процессов— а в Украине есть достаточное число людей, обиженных режимом и недовольных им - только тогда на Западе начнут искать подходящую замену нынешнему президенту. Но лишь для того, чтобы он продолжил выполнение все той же отведенной Украине миссии. Некоторые в том числе и в самой Украине считают, что в ситуации с НАБУ Зеленский потерпел стратегическое поражение, а быстрый откат с внесением опровергающего скандальный законопроект нового законопроекта, который полностью возвращает полномочия НАБУ и САП, украинский президент утрачивает контроль за ситуацией, и теперь его вертикали власти грозит чуть ли не обрушение. На самом деле, не стоит спешить с такими выводами. Реальных конкурентов на политическом поле в самой Украине у Зеленского по-прежнему нет. Первые признаки общественной реакции на молниеносное внесение корректирующего законопроекта говорят о том, что массовые протесты могут пойти на спад. Если это произойдет, то значит оппоненты Зеленского в лице, например, бывшего президента Порошенко или мэра Киева Кличко не смогут «раскачать» новый Майдан к своей политической пользе. Все-таки сказываются и ограничения военного времени. В значительной части общества считается неприемлемым выступать против Верховного главнокомандующего в условиях войны, такие действия могут быть осуждаемы как потворствующие противнику. Тем более что СБУ именно так такие действия и трактует.

Если Зеленский проведет новый законопроект достаточно быстро— а голосование может пройти уже на нынешней неделе - то у него есть шанс в значительной мере справиться с ситуацией, занявшись также выправлением своего имиджа на Западе. Там вполне удовлетворены сделанными уступками. А критика за нарушение демократических норм может начать ослабевать уже в ближайшее время. Сам Зеленский после принятия еще предыдущего скандального закона встречался с представителями НАБУ и САП, в ходе той встречи они выразили ему свое недовольство утратой независимости. Новый законопроект был согласован с НАБУ и полностью его устроил. НАБУ заявляет, что никаких новых рисков для его независимости новый законопроект не несет. Также оно разъясняет, что проверку на полиграфе (это единственное новое положение) будет проводить само НАБУ, и она давно проводится им, так что закон ничего не меняет. В то же время стоит обратить внимание на гипотезу некоторых украинских политологов о том, что скоротечный конфликт Зеленского с НАБУ закончился не совсем уж проигрышно для самого президента. В частности, один такой политолог поделился информацией со ссылкой на инсайт, о том, что фигуранты дел НАБУ давали показания против самого Зеленского. Якобы эти дела были связаны с бизнес-партнером Зеленского – совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского». Ходили слухи, что НАБУ было готово объявить подозрение нескольким ближайшим соратникам президента, включая, вероятно, главу Офиса президента Ермака.