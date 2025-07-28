Хуситы «объявили охоту» на корабли, сотрудничающие с Израилем

Представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил о начале нового этапа военной кампании, направленной против судоходства, связанного с Израилем.

Об этом он сообщил в телеобращении, транслированном каналом Al Masirah, подконтрольным хуситам.

По словам Сарии, движение активизирует свои действия в рамках «четвертого этапа морской блокады» и намерено наносить удары по судам всех компаний, сотрудничающих с израильскими портами, вне зависимости от страны их регистрации.

«Вооруженные силы Йемена приняли решение расширить военные операции в поддержку палестинского народа. Мы будем атаковать любые суда, работающие с израильскими портами, если они окажутся в пределах досягаемости нашего оружия», — заявил Сариа.