Трамп борется с Европой за власть над Польшей

В первых числах августа новоизбранный президент Польши Кароль Навроцки примет присягу и официально приступит к своим обязанностям. За две недели до этого события глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Навроцки будет «великим президентом», подтвердив в очередной раз поддержку польскому «трамписту». Между тем, в Польше его прихода к реальной власти ожидают не без тревоги: едва ли жесткий консерватор Навроцки, не обладающий политическим опытом, проявит вежливую сдержанность в отношении оппонентов, подобно Анджею Дуде. Прогнозисты считают, что конфликт президентской и исполнительной власти усугубится и приведет к кризису. Проевропейский премьер-министр Дональд Туск решил действовать на опережение. Фигура «трамписта» Кароля Навроцки на вершине государственной иерархии предвещает новый виток политического противостояния внутри Польши. Местные и зарубежные аналитики в один голос утверждают, что отношения Туска и его кабмина с Дудой покажутся милым кокетством по сравнению с теми баталиями, которые их ожидают с куда более радикальным консерватором, что вполне может закончиться внеочередными парламентскими выборами.

Новоизбранный президент еще в период своей кампании не скрывал: его цель – свержение правительства Туска. Премьер неоднократно обвинял кандидата правых в связи с преступным миром. Тот с не меньшей резкостью называл лидера либералов вруном. Согласно ряду прогнозов, низкие рейтинги премьер-министра и его многопартийной коалиции могут скатиться до минимума, и проевропейское правительство Польши окажется в безнадежной оппозиции. Успех же Навроцки сулит партии Ярослава Качиньски «второе дыхание» и хорошие шансы на возвращение в исполнительную власть. Победу Кароля Навроцки горячо отпраздновали в штабе PiS. Фактически Навроцки – это политический «воспитанник» Качиньски, ведь именно лидер правых консерваторов помог ему со знаменитой диссертацией о «проклятых воинах», сделал всё возможное, чтобы историк-спортсмен стал директором огромного музея Второй Мировой войны и оказался победившим кандидатом в президенты. Вскоре Збигнев Зебро, экс-министр юстиции в период власти PiS, реализовавшую судебную реформу, которую обещали полностью переделать либералы, сказал журналистам: «Проигранные президентские выборы — это конец Туска. Его судьба уже решена».

Ярослав Качиньски после оглашения результатов голосования тоже высказался вполне определенно: итог президентских выборов — «красная карточка» для правительства, и «оно должно уйти». Разумеется, никто не ожидал, что Дональд Туск не глядя бросится освобождать кресло премьера и разгонять своих министров ради прихода специалистов Качиньски. Глава правительства, будучи одним из опытнейших политиков Польши, решил сыграть на опережение и уже через сутки после выборов сообщил: у кабмина (читай – у правящей коалиции) имеется «план Б». В коротком трехминутном обращении к народу Туск поздравил Навроцки и заявил о готовности общаться, но открыто дал понять, что сдаваться на милость победителю не намерен. А дальше – виртуозная комбинация. Он обратился в парламент с ходатайством проголосовать за вотум доверия действующему правительству. И немедленно! Кабинет Туска устоял с результатом 234 голоса «за» и 210 «против». Совпадение или нет, но в тот же день Кароль Навроцки получал в королевском замке свидетельство об избрании президентом. Был ли следующий шаг результатом заготовленного гамбита в «аварийном плане», но еще один громкий демарш Туска состоялся через месяц после получения вотума доверия. В последней декаде июля он, по сути, распустил кабмин и набрал заново правительство, назвав это реконструкцией – иначе говоря, перестройкой, которую злые языки сразу окрестили «перестановкой мебели». И в то же время, у оппонентов появились поводы для волнения.

Кратко о перестройке: состав правительства сократили с 26 до 21 конституционного министра, и вместе с секретарями и заместителями общее число госчиновников верхнего звена убавили до 100 человек. Премьер-министр, поясняя цели своей перестройки, не раз использовал слово «централизация», а в отношении энергетической политики отдельно упомянул о ядерном потенциале. Что касается личностей, получивших кресла в реконструированном кабмине, то в польских СМИ к ним уже применили эпитет «коммандос». Так, сохранивший место министр иностранных дел Радослав Сикорский, которого регулярно критиковала оппозиция, особенно представители PiS и президент Анджей Дуда, стал отныне заместителем премьера. Главу МВД заменили, но экс-министр Томаш Симоняк занял новую должность в правительстве с новыми полномочиями – координатор спецслужб. Как пояснил Туск, ему предстоит заниматься и борьбой с нелегальной миграцией, одной из весьма болезненных проблем для Польши. Среди прочих перестановок самую бурную реакцию вызвало имя судьи Вальдемара Журека, назначенного министром юстиции. Он более 30 лет работал в суде Кракова и в период правления PiS активно критиковал реформы Збигнева Зебро и саму тогдашнюю правящую партию почти со дня выборов 2015 года. В 2017 году Журек участвовал в акции протеста перед зданием Сейма против реформы Верховного суда, заслужив в дальнейшем репутацию самого «репрессированного» судьи в Польше – десятки дисциплинарных взысканий и надзор спецслужб. Ситуация с верховенством права, системой юстиции, подчиненностью или неподчиненностью судебных инстанций является еще одной больной темой для польского общества, в которой особенно ярко проявлены противоречия между проевропейским и правоконсервативным лагерем. Союзник PiS Анджей Дуда заблокировал попытки либералов развернуть назад реформу судов, проведенную при Качиньски и подорвавшую, по мнению Евросоюза, независимость системы. Комментируя приход Журека в исполнительную власть, лидер PiS Ярослав Качиньски назвал это провокацией и «предвестием политики, которая больше не будет уважать закон».