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Русские продвигаются в Украине

обновлено 10:36
10:36 1521

Российские войска продолжают наступление в Запорожской области. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Согласно данным российских СМИ, силы РФ продвинулись к южной окраине Степногорска и заняли село Плавное, что создает потенциальную угрозу артиллерийских ударов по городу.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска находятся всего в 7 км от Приморского и в 11 км от Беселянки. По их мнению, текущее продвижение направлено на укрепление передовой линии и защиту тыловых районов от возможных ударов Вооруженных сил Украины.

На Гуляйпольском направлении, по данным на 27 июля, активных боевых действий зафиксировано не было.

*** 10:16

Российская армия продвигается к югу от Константиновки и в районе села Попов Яр, пишет военный паблик Deep State.

Также россияне продвинулись в трех местах у границы Днепропетровской области, по линии Зелёный Гай – Поддубное, отмечают аналитики.

Сообщается о пуске трех «Кинжалов» в направлении Житомирской и Хмельницкой областей. В Хмельницкой области прогремел взрыв.

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