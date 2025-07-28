Русские продвигаются в Украине

Российские войска продолжают наступление в Запорожской области. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Согласно данным российских СМИ, силы РФ продвинулись к южной окраине Степногорска и заняли село Плавное, что создает потенциальную угрозу артиллерийских ударов по городу.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска находятся всего в 7 км от Приморского и в 11 км от Беселянки. По их мнению, текущее продвижение направлено на укрепление передовой линии и защиту тыловых районов от возможных ударов Вооруженных сил Украины.

На Гуляйпольском направлении, по данным на 27 июля, активных боевых действий зафиксировано не было.