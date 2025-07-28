USD 1.7000
EUR 1.9969
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом
Новость дня
США и Европа договорились и оставили Россию за бортом

МИД Азербайджана об авиакатастрофе в России

10:25 1882

Среди погибших в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области России нет граждан Азербайджана.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и пропало с радаров при повторном заходе на посадку.

На борту находились 42 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Все находившиеся на борту погибли.

Брызги крови на камнях
Брызги крови на камнях война миров
27 июля 2025, 23:49 6186
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
11:46 591
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика
02:46 3799
Паралич самого крупного проекта
Паралич самого крупного проекта Маленький принц
27 июля 2025, 20:23 10196
ХАМАС разгневан на Египет
ХАМАС разгневан на Египет обновлено 11:52
11:52 563
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
10:46 1928
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
10:47 1478
Азербайджан начал поставки газа в Украину
Азербайджан начал поставки газа в Украину
10:39 1351
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
10:34 1810
Русские продвигаются в Украине
Русские продвигаются в Украине обновлено 10:36
10:36 1523
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту
02:07 7215

ЭТО ВАЖНО

Брызги крови на камнях
Брызги крови на камнях война миров
27 июля 2025, 23:49 6186
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
«Аэрофлот» массово отменяет и задерживает рейсы
11:46 591
Трамп борется с Европой за власть над Польшей
Трамп борется с Европой за власть над Польшей наша аналитика
02:46 3799
Паралич самого крупного проекта
Паралич самого крупного проекта Маленький принц
27 июля 2025, 20:23 10196
ХАМАС разгневан на Египет
ХАМАС разгневан на Египет обновлено 11:52
11:52 563
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ
10:46 1928
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
Когда ваша иммунная система начинает атаковать вас: болезнь волчанка
10:47 1478
Азербайджан начал поставки газа в Украину
Азербайджан начал поставки газа в Украину
10:39 1351
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
В России предъявили обвинение блогеру Мамедову
10:34 1810
Русские продвигаются в Украине
Русские продвигаются в Украине обновлено 10:36
10:36 1523
Хандала поломал могущество Израиля
Хандала поломал могущество Израиля слово публицисту
02:07 7215
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться