МИД Азербайджана об авиакатастрофе в России

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Среди погибших в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области России нет граждан Азербайджана.

Напомним, пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля в нескольких километрах от аэропорта города Тында. Воздушное судно следовало по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында и пропало с радаров при повторном заходе на посадку.

На борту находились 42 пассажира, в том числе пятеро детей, и шесть членов экипажа. Все находившиеся на борту погибли.