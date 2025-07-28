В России предъявили обвинение блогеру Мамедову

Российскому блогеру азербайджанского происхождения Subo (Субхан Мамедов) в Подмосковье заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщает Следственный комитет РФ.
Отец и брат блогера частично возместили ущерб, переведя налоговикам 9 млн рублей (примерно 193 тысячи манатов).
14 июля сообщалось о задержании Субхана Мамедова, объявленного в РФ в розыск и лишенного гражданства. По информации Cледственного комитета России, семья задолжала налоги в размере более 50 млн. Сам Субхан должен налоговой 20 млн рублей.