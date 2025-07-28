В России заканчиваются запасы оружия советских времен

По данным логистического анализа, объемы поставок с российских военных складов сократятся с 242 000 тонн в 2022 году до 119 000 тонн к концу 2025 года. По мнению аналитика KSE Павла Шкуренко, это указывает на истощение внутренних ресурсов.

Об этом свидетельствует новый анализ Киевской школы экономики (KSE), на который ссылается Financial Times.

Россия практически исчерпала свои запасы советского оружия, использовав их во время войны в Украине.

«Россия сейчас отправляет на восстановление и ремонт меньше материалов, чем, по нашим оценкам, могут обрабатывать ремонтные станции», — отметил он.

С начала войны Россия активно вводит в строй технику из хранилищ, включая устаревшие танки Т-72, Т-80 и даже Т-54 времен 1940-х годов.

Военный аналитик Франц-Стефан Гади при этом призывает не переоценивать падение поставок как однозначное ослабление боеспособности, подчеркивая, что РФ продолжает тратить значительные средства на формирование новых запасов.

Аналитика KSE также показывает растущую зависимость России от внешних поставщиков. В 2024 году 52% взрывчатых веществ поступили из российского порта Находка, который активно используется Северной Кореей. До начала войны поставки оттуда отсутствовали. Всего из КНДР в Россию отправлено около 250 000 тонн различного военного груза.

Аналитик KSE Лукас Райзингер отметил: «Зависимость от Северной Кореи — поразительный контраст с образом самодостаточности, который Россия пытается демонстрировать».

По словам главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, до 40% российских боеприпасов сейчас имеют северокорейское происхождение. Южная Корея сообщила, что КНДР уже отправила в Россию 28 000 контейнеров с боеприпасами, ракетами и военной техникой.

Гади также предполагает, что Россия активно использует боеприпасы КНДР для поддержания темпов ударов по Украине, одновременно накапливая собственные запасы для возможного конфликта с НАТО.

Помимо Северной Кореи, KSE зафиксировала около 13 000 тонн взрывчатых веществ, предположительно, поставленных из Ирана.

Хотя Китай официально не предоставляет летальную помощь, он стал ключевым поставщиком оборудования и компонентов для российской оборонной промышленности. Объемы поставок из приграничных регионов Китая удвоились с 2021 года и превысили 3 млн тонн.

«Китай поставляет оборудование и комплектующие, необходимые для функционирования российской военной машины», — заключает Райзингер.