Гаджиева оштрафовали за похвалу ВСУ

Военный суд смягчил решение в отношении прапорщика одной из воинских частей в Ростове-на-Дону Сафарбека Гаджиева.

Ранее он получил внушительный срок за похвалы в адрес украинской армии и критику Вооруженных сил России. Однако апелляционная инстанция с учетом «смягчающих обстоятельств» заменила лишение свободы штрафом, вернула осужденному звание, и теперь он может продолжить участвовать в войне с Украиной.

Срок пребывания прапорщика под арестом суд зачел в размер назначенного штрафа, снизив сумму до 2,5 млн руб (более 30 тысяч долларов США).