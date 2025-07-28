ХАМАС разгневан на Египет

«Несколько членов администрации президента США Дональда Трампа считают, что наступило время предложить всеобъемлющее соглашение, которое приведет к освобождению всех заложников и прекращению войны. Всем ясно, что добиться двустороннего согласия на заключение такой сделки проблематично», – сообщил источник издания.

В американской администрации тем временем обсуждают возможный проект двустороннего соглашения между Израилем и ХАМАС с целью освобождения оставшихся заложников и прекращения конфликта, пишет The Jerusalem Post.

Изменение американской политики в отношении сектора Газа перешло стадию сдерживания или сокращения возможностей ХАМАС и движется к более «всеобъемлющему подходу», который переопределяет цели всей войны, пишет ливанская газета «Аль-Ахбар» со ссылкой на египетские дипломатические источники.

По данным газеты, США начали продвигать в некоторых кругах идею, что окончание войны возможно только через установление новой реальности силой, которая обходит существование ХАМАС и создает совершенно новый политический этап в секторе.

По словам источников, этот подход «не исходит из рамок переговоров, а основан на исторических представлениях, то есть рассматривается сектор Газа как территория, которую необходимо военным путем покорить, а затем восстановить политически и с точки зрения безопасности, как это произошло в Берлине и Токио после поражения Германии и Японии во Второй мировой войне».

По их словам, израильское согласие на пропуск больших объемов гуманитарной помощи через переход «Керем-Шалом» наряду с воздушными сбросами помощи в сектор связано с более широкой программой безопасности, в рамках которой Израиль остается доминирующей силой на территории. Восстановление в секторе будет зависеть от отсутствия террористических организаций и создания местных сил, которые будут сотрудничать с Израилем в области безопасности.

По словам источников, текущий шаг также соответствует позиции арабских стран, включая ОАЭ, которые финансируют проект по прокладке водопровода из Египта в Газу.

Высокопоставленный египтянин предупредил об «опасности, заложенной в новом подходе». По его словам, Каир будет действовать, чтобы «сорвать его» во время раунда переговоров, запланированного в Дохе.

Он заявил, что «если события пойдут в направлении, поддерживаемом Вашингтоном и Израилем, и Израиль сочтет это приемлемым, последствия могут выйти за пределы самого сектора Газа и распространиться на Западный берег путем переосмысления политической реальности, так что отношения между палестинцами и израильтянами будут переопределены с точки зрения полного контроля».