Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп раздражен тем, как его администрация реагирует на растущий скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна.

По их данным, Трампа возмущает отсутствие внятной стратегии и недооценка возмущения среди его электората. Один из собеседников издания заявил: «Минюст и ФБР трещат по швам», а скандал стал «серьезным отвлечением внимания от повестки президента».

Несмотря на недовольство, Трамп не спешит с кадровыми решениями. «Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — отметил источник, близкий к главе Белого дома.

В центре ситуации оказалась генеральный прокурор США Пэм Бонди. По информации WP, она еще весной предупредила Трампа, что его имя фигурирует в материалах дела Эпштейна, и добивалась их рассекречивания. Это усилило давление со стороны сторонников Трампа, которые теперь требуют полной публикации документов на фоне слухов о причастности влиятельных фигур к преступлениям Эпштейна.

Скандал стал серьезным ударом по администрации. Как отметил бывший сотрудник Минюста Стивен Зальцбург, власти «просчитались с масштабом реакции» и теперь «в панике пытаются сменить тему».

Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его окружение включало влиятельных политиков, бизнесменов и деятелей культуры. Расследование было закрыто после его смерти в СИЗО. Трамп и его команда ранее обещали рассекретить материалы дела в рамках избирательной кампании 2024 года, однако отсутствие прозрачности вызвало сильное недовольство даже среди сторонников президента.