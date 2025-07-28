Иран готовится к референдуму: от теократии к демократии

Мир-Хосейн Мусави, бывший премьер-министр Ирана и лидер жестоко подавленного в 2009 году властями «зеленого движения», выступил с инициативой проведения в исламской республике референдума о переходе на светскую либеральную модель государственного устройства. После шестнадцати лет, проведенных под домашним арестом, Мусави был освобожден сразу по окончании двенадцатидневной ирано-израильской войны. Примечательно, что его инициатива обсуждается не только оппозиционными СМИ, работающими из-за рубежа, но и официальной иранской прессой. Под обращением Мусави поставили подписи около восьмисот известных в стране политиков и общественных деятелей, включая бывших депутатов Меджлиса. Сторонники «зеленого движения» начали по всей стране кампанию по сбору подписей, которые планируется представить в парламент и другие органы государственной власти ИРИ.

Существует несколько интерпретаций появления инициативы о референдуме. Согласно одной из них, внутри властных структур сформировались силы, осознающие неизбежность системного краха исламской республики. После завершения военного конфликта с Израилем страна вошла в фазу глубокого социально-экономического кризиса. Отменены все социальные льготы, прекратились выплаты жалованья не только госслужащим, но и работникам частного сектора. В семнадцати провинциях резко вырос индекс нищеты, официальная инфляция достигла уровня 40 процентов, безработица увеличилась на 11 процентов, хотя в реальности этот показатель оценивается в 30 процентов. Особенно остро кризис ощущается в Хузестане — одной из богатейших провинций страны, где сосредоточены основные нефтяные месторождения. Сегодня Хузестан занимает первое место по уровню бедности среди всех провинций. Вероятно, открывая общественную дискуссию о возможности проведения референдума, власти стремятся отвлечь внимание от нарастающего социально-экономического коллапса. В интервью haqqin.az известный иранский политик в изгнании, член правления Республиканского союза и генеральный секретарь Переходного совета управления Ирана Хасан Шариатмадари - сын легендарного лидера исламской революции в Иране Мохаммада Казема Шариатмадари - положительно оценил инициативу Мусави. Он отметил важность предложения опального политика, хотя и выразил сомнение в возможности его реализации в нынешних условиях. По мнению Шариатмадари, подобный референдум может быть осуществлен только в случае крайнего кризиса, когда власть будет вынуждена пойти на системные уступки, отказаться от диктата теократии и согласиться на переход к демократическим формам правления.

Шариатмадари напомнил, что идея проведения референдума о переходе к светско-демократической системе впервые была озвучена им в феврале 2018 года совместно с группой из четырнадцати известных иранских общественных деятелей. Тогда заявление подписали лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, правозащитники Насрин Сотуде и Мохаммад Сейфзаде, режиссеры Мохаммад Нуризад, Мохсен Махмальбаф и Джафар Панахи, писатель Казем Кардавани, физик и активист Наргес Мохаммади, студенческий лидер Хешматолла Табарзади, а также Мохсен Сазгара — один из авторов устава Корпуса стражей исламской революции. Суть той инициативы заключалась в бескровном переходе от авторитаризма к либеральной системе. В частности, предлагалось создать независимую комиссию по проведению референдума, включающую уважаемых представителей гражданского общества, культурных деятелей и иных авторитетных лиц, способных обеспечить объективность процесса. Условием выдвигалось полное невмешательство властей в процесс организации голосования. По мнению Шариатмадари, в иранском обществе предложение о референдуме вызывает противоречивую реакцию. Одни считают, что прошлое Мусави в рамках системы, многолетнее заключение и разрыв с прежними идеями придают его словам политический вес. Другие подозревают, что власти решили использовать фигуру Мусави для проведения имитационного референдума, результат которого заранее определен в пользу сохранения теократической власти. При этом Мусави может быть выдвинут аятоллами как формальный лидер оппозиции.

Учитывая популярность Мусави среди части реформаторски настроенных чиновников, а также недовольных представителей госаппарата, за ним может последовать определенная часть иранского общества. Уже сейчас к обращению Мусави присоединились 1750 известных в стране деятелей, треть из которых — бывшие госслужащие различных уровней. В то же время семнадцать влиятельных правозащитников и оппозиционных активистов, включая Наргес Мохаммади, выразили сомнение в возможности проведения в условиях существующего режима свободного и честного референдума. Они предложили, чтобы голосование проходило под международным контролем, в частности, под эгидой ООН. Шариатмадари также упомянул свою книгу, опубликованную в 2018 году издательством Tavaana Group, в которой рассматриваются механизмы проведения выборов в условиях переходных политсистем. В ней подробно проанализировано, как даже в демократизирующихся странах результаты выборов могут быть искажены посредством манипуляций, осуществляемых теми, кому формально доверено управление процессом. Сравнительные исследования, приведенные в книге Шариатмадари, демонстрируют, что до тех пор пока режим мулл сохраняет устойчивость, проведение реального референдума в Иране невозможно. Однако по мере нарастания признаков системного краха проведение такого голосования становится все более вероятным. И именно в этот момент оппозиция сможет выдвинуть условия создания независимой структуры по организации референдума. Политик отмечает, что экономическая и социальная ситуация в Иране стремительно деградирует. Показательным является тот факт, что в одном из своих выступлений недавно избранный президент Масуд Пезешкиан заявил о «готовности выслушать оппозицию». Эта позиция, считает Шариатмадари, по сути, беспрецедентна, поскольку раньше представители властей вообще не признавали легитимность оппозиционных сил. Правда, остается непонятным, кого именно Пезешкиан готов выслушивать, если все реальные оппозиционные деятели либо находятся в заключении, либо были вынуждены покинуть страну.