«Доля воровская» вывела Пашиняна из себя

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко отреагировал на инцидент в Гюмри, где накануне поющие фонтаны, построенные за счёт правительства, исполняли песню «Доля воровская».

Глава правительства выразил своё недовольство в Facebook, написав: «Вор должен сидеть в тюрьме, а не фонтанами баловаться».

По информации армянских СМИ, ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку песня, ассоциируемая с криминальной культурой, прозвучала в публичном месте, финансируемом государством.

Напомним, что в марте 2025 года на выборах мэра Гюмри победу одержал кандидат от оппозиции Вардан Гукасян.