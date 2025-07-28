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Американские войска покидают Европу

11:16 675

США в рамках переоценки глобального военного присутствия планируют сократить численность своих войск в Европе на 30%, пишет издание Politico со ссылкой на одного из чиновников НАТО.

По словам эксперта по международным отношениям Айлин Матле, в настоящее время на европейском континенте размещено от 90 до 100 тысяч американских военнослужащих. Она полагает, что по итогам пересмотра стратегии Пентагон может вывести из Европы примерно 20 тысяч человек, направленных в регион при экс-президенте Джо Байдене после начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной.

На данный момент крупнейший европейский контингент американских войск размещен в Германии — около 35 тысяч военнослужащих дислоцированы в 35 муниципалитетах. Основные объекты включают авиабазу Рамштайн, военный учебный центр Графенвер в Баварии (крупнейший в Европе), атакже штаб-квартиру армии США в Европе и Африке, расположенную в Висбадене.

По мнению эксперта, американское военное присутствие на континенте отвечает интересам не только Европы, но и самих США. Так, отметилаМатле, такие базы, как Рамштайн, предназначены не только для обороны Европы, но и для проецирования американской силы на Ближний Восток и частично в Африку.Она напомнила, что США осуществляли военные поставки в другие регионы мира именно через европейскую территорию.

Ранее министр обороны Эстонии заявил, что США планируютсократить свое присутствие в Европе, поскольку внимание Вашингтона все больше смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

В мае этого года постоянный представитель США при НАТОМэттью Уитакер анонсировал консультации с союзниками по альянсу по поводу вывода американских сил из стран Европы.

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