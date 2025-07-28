Белорусы «в тишине» развивают контакты с США

Минск развивает контакты с Вашингтоном, заявил журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский. «Наш диалог с американской стороной продолжается, необходимые контакты найдены, они развиваются», - сказал дипломат.

«Посольство ведет также диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, экспертным сообществом. То есть наблюдается определенный интерес к Беларуси. Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу», - добавил Шидловский.

Отвечая на вопрос о возможности взаимной аккредитации послов, дипломат отметил, что «на данном этапе Беларусь ведет диалог с американской администрацией, необходимые контакты установлены и поддерживаются, но конкретно данная тема пока не находится в повестке дня».