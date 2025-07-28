Пашинян решил отдохнуть снова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял очередной отпуск - уже второй с начала года.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно опубликованной информации, отпуск начался 28 июля и продлится до 15 августа. Ранее Пашинян отдыхал с 18 по 23 июля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял очередной отпуск - уже второй с начала года.
Об этом сообщают армянские СМИ.
Согласно опубликованной информации, отпуск начался 28 июля и продлится до 15 августа. Ранее Пашинян отдыхал с 18 по 23 июля.
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