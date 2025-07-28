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Пять европейских стран готовятся признать Палестину

11:41 475

Пять европейских стран находятся на пороге официального признания независимости Государства Палестина.

Об этом заявил премьер Палестинской администрации Мухаммед Мустафа в интервью газете Asharq Al-Awsat.

По его словам, к этим странам в ближайшее время могут присоединиться и другие государства, «важные и влиятельные на международном уровне», включая страны за пределами Европы. Переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает Палестину в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Если это произойдёт, Франция станет первой страной «Большой семёрки», признавшей палестинское государство.

На сегодняшний день Палестину признали более 140 из 193 государств-членов ООН, а также ряд стран Евросоюза. Остальные участники G7 — США, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Канада — этого пока не сделали.

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